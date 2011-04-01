1 квітня в історії

У 1778 році нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $.

До речі, слово "бакс" або "бакси" походить від англійського слова "бакскін" — шкіра самця оленя. Ці шкури були одним з головни предметів торгівлі з індіанцями. Індіанець приїжджав до поселень білих, щоб обміняти шкури на необхідні йому речі (рушниці, сіль, інструменти, горілку тощо), і білий торговець казав: "Це тобі коштуватиме три бакси", тобто три шкіри оленя. Пізніше слово стали використовувати як сленгову назву долара.

1875 рік — англійська "Таймс" стає першою у світі газетою, що подає тижневий прогноз погоди.

1889-й — у Чикаго з’явилася в продажу перша посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.

1890 року бельгійський емігрант Шарль Ван Деполь одержав у США патент на троллейбус.

В 1923-му вийшов перший номер радянського журналу "Огоньок".

1950 рік — першоквітневий жарт про НЛО.

Західнонімецька газета "Вісбаден тагеблатт" публікує сенсаційну фотографію пілота НЛО, який зазнав катастрофи поблизу міста. (на знімку інопланетянин метрового зросту в кисневій масці на одній нозі йде в супроводі двох офіцерів американської армії). Фотографію передрукують майже всі газети світу. Лише через кілька років журналісти газети зізнаються, що це був першоквітневий жарт.

1967 рік — в СРСР прем’єра фільму "Кавказька полонянка".

В 1973 році в Одесі вперше відбувся фестиваль "Гуморина".

Назва спала на думку Олегу Сташкевичу, нині – літературному секретарю Михайла Жванецького. Фестиваль, що набув неабиякого розмаху, забороняли з 1976 року і поновили лише через 11 років.

1976 року заснували компанію Apple.

Керує компанією Стів Джобс. Кількість працівників— близько 35 тисяч Головний офіс Apple знаходиться в Купертіно (Каліфорнія). Станом на січень 2010 року компанія керує 284 роздрібними магазинами в 10 країнах світу.

У 2009 році відбулася шоста хвиля розширення НАТО: членами Альянсу стали Албанія й Хорватія

1 квітня народилися:

1809 року — Микола Гоголь, російський письменник ("Мертві душі", "Вій", "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", "Шинель", "Ревізор", "Тарас Бульба").

В 1873 році народився Сергій Рахманінов, російський композитор і піаніст, один із найвидатніших представників фортепіанного мистецтва.

1934 рік — Володимир Познер, російський тележурналіст, ведучий перших телемостів СРСР-США; президент Академії російського телебачення в 1994-2008 років. Громадянин Росії, США і Франції.

Найбільшу популярність у радянських і американських телеглядачів придбав як ведучого телемостів СССР-США. У 1985 році — разом з Філом Донахью ведучий телемоста Ленінград — Сіетл, де обговорювалися такі питання як положення євреїв до СРСР і збитого корейського літака. В наступному році — ведучий телемоста — Ленінград — Бостон (" Жінки говорять з жінками"). Це був дебют Познера на Радянському телебаченні.

У 1956-му — Володимир Огризко, український дипломат, державний діяч, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках.

1966-го народився Сергій Буряк, український політик і підприємець.

Сергій Буряк— Голова Державної податкової адміністрації України у 2007-2010 роках. народний депутат ІІ-VI скликань (з 2006-го – від БЮТ). Засновник і голова правління "Брокбізнесбанку" (у 1992-1996 роках).

У 1971 році народився Вахтанг Кіпіані, український журналіст, телеведучий, громадський діяч. Також — колекціонер газет.

Кіпіані колекціонування газети (має понад 18 тисяч назв періодичних видань XIX і XX століття з Російської імперії, СРСР та української діаспори) і передвиборних матеріалів. У 2005—2007 роках — член політради Громадянської партії "Пора". Вахтанг Кіпіані працював у газетах "Україна молода", "Киевские ведомости", на телеканалах "Новий", "Студія 1+1", "К1" та "ТВі". Був головним редактором журналу "Фокус", шеф-редактором проекту "Великі українці" на "Інтері", ведучим президент-шоу "Українська рулетка" на Першому Національному каналі.

1 квітня 1983 року народився Сергій Лазарєв, російський співак і актор, колишній соліст групи "Smash!".

У 2006 році Сергій отримав премію телеканалу MTV Russia Music Awards в номінації "Кращий виконавець". В наступному році став переможцем першого сезону телевізійного конкурсу "Цирк із зірками". В кінці 2008-го вів програму "World Music Chart 2008" на MTV.



ТСН