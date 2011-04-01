Лобода знімається в кліпі на 9 місяці вагітності

Співачка Лобода і відомий кліпмейкер Євген Тимохін приступили до зйомок кліпу на пісню "Спасибо", яку співачка написала під час вагітності і присвятила своєму новому стану - життю в очікуванні дива.

Лобода, яка зараз перебуває на 9 місяці вагітності, розповідає, що ніколи раніше не відчувала такого припливу творчих сил. Крім того, що співачка серйозно захопилася живописом, її "музичне почуття" пережило друге народження - за останні кілька місяців Лобода написала багато нового матеріалу і активно працювала над записом свого нового, майбутнього альбому "Революція".

Найбільш глибокою є пісня "Спасибо", яка стала своєрідним камертоном сьогоднішнього стану артистки. Саме тому Лобода вирішила екранізувати цей трек, будучи на останньому місяці вагітності. Для цього відповідального завдання співачка вперше вирішила співпрацювати з режисером Євгеном Тимохіним, який зняв гучні кліпи для проекту Kazaky, останнє відео Бориса Моїсеєва, а також встиг попрацювати з багатьма відомими артистами. Зйомки кліпу "Спасибо" пройдуть в два етапи, в яких Лобода з`явиться до і після народження малюка. Робота над першою частиною музичного відео "Спасибі" вже завершена, а до другої частини співачка приступить відразу після пологів.

ТСН