Жадану в Луганську відмовили в приміщенні для презентації роману

У Луганську адміністрація Українського музично-драматичного театру, де раніше планувався виступ письменника Сергія ЖАДАНА, відмовилася надати приміщення малого залу для презентації роману «Ворошиловград», посилаючись на щільний графік репетицій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в літературній групі «СТАН».

За даними групи, театр відмовив організаторам Донбасу-туру С.ЖАДАНА, виконуючи негласну інструкцію, одержану від керівництва Луганської обласної ради. У групі «СТАН» вважають, що однією з можливих причин відмови стала активна участь С.ЖАДАНА в кампанії проти встановлення цензури в Україні.

«Ухваливши таке рішення, луганська влада продемонструвала, що цензура в Україні - це не вигадка правозахисників, а реальна проблема, з якою треба боротися. Лише вдумайтеся в ситуацію - влада, виходячи з міркувань малозрозумілої політичної кон`юнктури, заважає виступити в області одному з найвідоміших наших земляків, авторові книги року, якого знають, люблять і чекають на Луганщині», - прокоментував ситуацію заступник голови правління ЛГ «СТАН» Костянтин СКОРКІН.

Як повідомив організатор Донбас-туру С.ЖАДАНА Ярослав МІНКІН, презентація роману «Ворошиловград» відбудеться 6 квітня о 18.00 біля центрального входу до Луганського українського драматичного театру.

Він відзначив, що учасники туру «на адміністрацію театру зла не тримають, це люди підневільні, але тим, хто віддає подібні «накази», рекомендуємо пригадати, що Сталін помер півстоліття тому, а ми живемо в демократичній країні, де цензура заборонена Конституцією».

Я.МІНКІН також заявив, що «практика неофіційної цензури і «чорних списків» діячів культури є неприйнятною в сучасній європейській державі. І ми боротимемося проти неї всіма можливими шляхами».

Довідка УНІАН. Донбас-тур С.ЖАДАНА має добродійний характер, під час якого він презентує роман «Ворошиловград». Крім того, виступи відбуватимуться на підтримку кампанії проти встановлення цензури в Україні, до якої приєднався С.ЖАДАН.

У Донецьку зустріч з С.ЖАДАНОМ відбудеться 5 квітня о 20.00 в клубі «Chicago Music Hall».

Роман «Ворошиловград» став книгою 2010 року за версією української служби Бі-Бі-Сі.