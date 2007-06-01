Ялта зустріне перший кримський фестиваль вуличних театрів ”Карнавал на ходулях”

I Міжнародний кримський фестиваль вуличних театрів "Карнавал на ходулях" пройде 2-3 червня в Ялті (Крим), повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинської міськради.

Упродовж 2-х вечорів на набережній Ялти спектаклі просто неба покажуть вуличні театри з України (Львівський духовний театр "Воскресенье" і Спільний українсько-польський проект Київського експериментального театру під управлінням Анатолія ПЕТРОВА) і Росії (театр з Санкт-Петербурга "Ляльки пана Пежо").

Центральною подією "Карнавалу на ходулях" стане карнавальний хід вуличних театрів. Організатори фестивалю обіцяють “театралізоване дійство використанням декорацій, що пересуваються, у супроводі світло-музичного шоу, вогню і феєрверків".

Організаторами фестивалю "Карнавал на ходулях" є Ялтинська міськрада і Муніципальна студія театрального мистецтва. Головний режисер фестивалю - член Європейського театрального форуму та Асоціації міжнародних фестивалів і дійств у Європі, директор Міжнародного фестивалю вуличних театрів "Золотий Лев" (Львів) Ярослав ФЕДОРИШИН.