У Криму стартував Міжнародний фестиваль ”Велике російське слово”

У Криму в день народження поета Олександра Пушкіна - стартував I Міжнародний фестиваль "Велике російське слово".

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль урочисто відкрився в Сімферополі, а в Лівадії (Велика Ялта, Крим) в рамках "Великого російського слова" розпочала роботу Міжнародна науково-практична конференція "Російська мова у полікультурному світі". Спеціально для участі у відкритті конференції до Криму прибули заступник голови Державної Думи РФ Сергій БАБУРІН, директор Інституту країн СНД, депутат Держдуми РФ Костянтин ЗАТУЛІН, відомий російський політолог Сергій МАРКОВ, диякон Андрій КУРАЄВ та ін.

На урочистій церемонії відкриття конференції були присутні голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА, Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР та ін.

Під час відкриття конференції були зачитані привітання її учасникам і гостям від Президента РФ Володимира ПУТІНА, голови Держдуми РФ Бориса ГРИЗЛОВА, голови Ради Федерації РФ Сергія МИРОНОВА і прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Під час конференції планується обговорити такі теми, як: російський світ у контексті глобальних процесів сучасності, русистика і русофонія, проблеми викладання російської мови. В рамках заходу пройдуть наукові дебати за участю журналістів і політологів України і Росії.

Тим часом, перший день роботи мовної конференції більше носив політичний характер. Так, приміром, один з керівників Донецької області запропонував Росії відключити Україну від газу, якщо в країні ущемлятиметься російська мова і права російськомовних громадян.

Фестиваль "Велике російське слово" триватиме до 12 червня - Дня Росії. Одним з організаторів цього фестивалю є перший віце-спікер кримського парламенту, лідер Російської общини Криму Сергій ЦЕКОВ.