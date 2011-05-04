У Барселоні штрафуватимуть напівголих туристів

Влада Барселони почнуть штрафувати нудистів і туристів, що розгулюють по місту в купальниках.

Парламент іспанського регіону Каталонія прийняв рішення штрафувати за прогулянки неодягнених туристів в публічних місцях Барселони на 500 євро.

При цьому розмір штрафу залежатиме від ступеня оголеності. Таким чином, за появу в купальнику, плавках або спортивних шортах в громадських місцях ставиться штраф від 120 до 300 євро. У той же час нудистів тепер штрафуватимуть від 300 до 500 євро, повідомляє Газета.ру з посиланням на Туринфо.

Зовсім без одягу в столиці Каталонії можна з`являтися лише в одному місці - на нудистському пляжі Mar Bella. При цьому, щоб сфотографуватися в голому вигляді, необхідно запитувати у мерії відповідний дозвіл.

Нові правила викликали резонанс в іспанському суспільстві, зокрема борців за свободу самовираження особистості. Влада тим не менш заперечує, що якось обмежує свободу відпочиваючих, відзначаючи, що "не вимагає ходити одягненими, а лише зобов`язує не ходити роздягненими".

Як правило, виходити в купальнику за межі пляжу не прийнято в мусульманських країнах - ОАЕ, Марокко, Єгипті. У більшості готелів є вимога не відвідувати у такому вигляді кафе і ресторани, про що повинні заздалегідь попередити в турфірмі. Крім того, існують загальноприйняті норми, що стосуються дрес-коду за межами готелю. Однак у курортних містах ці правила часто не діють.

Українська правда. Життя