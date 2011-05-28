Вперше в столиці Київський крейсерський яхт-клуб проводитиме 4 червня “Вітрильний Жур-Тур” (“Sail Jour-Tour”) до Дня журналіста.

Мета – привернути увагу громадськості до стану Дніпра, хаотичної забудови берегів та проблем подальшого розвитку в столиці України водних видів спорту.

Журналісти, які акредитуються на цю подію, увійдуть до екіпажів крейсерських яхт та візьмуть участь у вітрильних перегонах. Потім відбудеться нагородження переможців та посвята журналістів у яхтсмени.

Адреса яхт-клубу: Дніпровська набережна, 12 (м.Осокорки).

Реєстрація учасників і розподіл по екіпажах 4 червня з 10.00. Інструктаж об 11.45. Старт рівно об 11.00, фініш приблизно о 12.30.

Акредитація до 3 червня до 17.00 за телефоном (066) 550-75-97 або за адресою wladimirow@ukr.net