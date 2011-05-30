На Волині виявили невідоме науці поховання

На Волині археологи виявили досі невідоме науці поховання, можливо, часів Київської Русі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП "Волинські старожитності".

Як зазначено в повідомленні, кладовище виявлено на території Шацького житлово-комунального господарства, неподалік від Шацького городища - літописного Рай-міста. В розкопі розмірами 3 на 4 м виявлено 16 цілих і зруйнованих поховань.

«Цей могильник є давнім, досі не відомим науці, Шацьким кладовищем, можливо, ще від часів Київської Русі. В шарі і в заповненнях деяких поховань виявлена кераміка Х-ХІІІ ст. Більшість могил перекривали одна одну, руйнуючи попередню, тому в розкопі знайдено велику кількість людських кісток, окремо залягаючі, пошкоджені черепи. Шацька експедиція продовжуватиме свою роботу протягом всього сезону», - йдеться в повідомленні.

Крім того, нещодавно Шацькою експедицією ДП "Волинські старожитності" досліджено три кургани на могильнику біля с. Острів`я Шацького району та один курган на могильнику біля с. Згорани Любомльського району. Усі кургани виявилися без могил. Такі поховання відомі як кенотафи - споруджені на честь загиблих на чужині, зазначають археологи.