Валентин Сильвестров просить «Дочекатися музики»

Вийшла друком україномовна версія книжки бесід із відомим композитором Валентином Сильвестровим.

Днями в Києві у рамках нового фестивалю-ярмарку «Книжковий Арсенал» відбулася презентація україномовного видання книжки бесід із українським композитором Валентином Сильвестровим «Дочекатися музики», яке з’явилось у видавництві «Дух і літера».

Як каже автор ідеї книжки та модератор лекцій-зустрічей, які лягли в її основу, композитор Сергій Пілютіков, перший російськомовний наклад розійшовся за лічені місяці.

У «Дочекатися музики» Сильвестров у формі бесід-«перипатетик» викладає свої погляди на сучасну та класичну музику, інші види мистецтва тощо. Одна з найпомітніших ідей композитора – уникнення «авангардної надмірності», коли експерименту, розкладанню на звуки в музиці надається настільки велике значення, що губиться сама музика. Натомість він пропонує більше уваги приділяти щирості, істотності. Ці твердження Сильвестрова, судячи з усього викликають, не лише схвальну реакцію серед прихильників сучасної музики. Чимало сторінок книжки присвячено зв’язку музики та поезії – їх композитор бачить особливо спорідненими. До видання додається DVD-диск із записами численних творів Валентина Сильвестрова.

Сама презентація складалася з двох частин. Першу присвятили питанням до композитора та виступам гостей. Помітна частина гостей, а відтак і питань, були пов’язані з філософією. Що спонукало Валентина Сильвестрова сформулювати ще одну концептуальну ідею: одна з місій музики – стирати межу раціонального й емоційного, філософського й чуттєвого, шукати синтез цих начал. А на питання про співвідношення національного і загальнолюдського в музиці композитор сказав, що музика звертається передусім до окремої людини, а не до тих чи інших груп, тож краще, коли «національність» будь-якого твору виявляється саме через індивідуальність автора. При цьому прикладом українського композитора він назвав Петра Чайковського, а основними ознаками українського «музичного менталітету» - мелодійність, співучість, «серцевий дар» і меланхолію.

Під час другої частини презентації ансамбль нової музики «Рикошет» виконав декілька творів Сильвестрова. Щоправда, акустику Арсеналу в цьому сенсі важко назвати аж надто сприятливою, а ще й телефони відвідувачів час від часу дзеленчали гучно, як у добрі дев’яності – особливо зворушив на фоні музики Сильвестрова рингтон із «Собачим вальсом». Та міні-концерт і талановиті виконавці все ж достойно впорались із завданням дати уявлення про творчість композитора.

Олег Коцарев