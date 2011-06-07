У Великобританії опублікують втрачений роман Конан Дойля

Восени 2011 року у Великобританії опублікують втрачений роман Артура Конан Дойля Повість про Джона Сміта (The Narrative of John Smith).

Повість про Джона Сміта Конан Дойль написав у віці 23 років, за кілька років до виходу Етюду у багряних тонах - першої повісті про Холмса.

Молодий письменник відправив роман до видавництва, проте рукопис загубився на пошті. Після цього Конан Дойль переписав текст по пам`яті. Саме ця версія і буде опублікована, повідомляє The Guardian.

Герой роману - 50-річний пересічний обиватель, який страждає на подагру. Він прикутий до ліжка і ділиться своїми думками про навколишню дійсність з тими, хто приходить його відвідати. За словами видавців, у романі не обійшлося і без детективного елементу.

У книзі буде всього 150 сторінок: оскільки Конан Дойль відновив роман не повністю, Повість обривається після шостого розділу. Тим не менше, видавці зазначають, що в тексті зустрічаються ідеї і персонажі, згодом використані автором у творах про Шерлока Холмса. Зокрема, хазяйку квартири Джона Сміта, Місіс Рандл, називають прототипом Місіс Хадсон.

Нагадаємо, що Артур Конан Дойль став найбільш популярним закордонним письменником у Росії за підсумками 2010 року. Крім того, він є одним із найчастіше екранізованих письменників у світі.

Lenta.ru

