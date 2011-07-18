Волочкова у Криму розповіла, що зібралася заміж за байкера

Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова зібралася заміж за байкера на ім`я Володимир . Про це вона розповіла на злеті байкерів у Криму, куди її привіз коханий.

Під час турне Кримом Волочкова виступила перед байкерами під Севастополем. Брутальним чоловікам гламурна балерина демонструвала уривки з балету "Майстер і Маргарита".

"Я тепер в зграї "Нічних вовків" (найвідоміший російський байкерський клуб – ред.). Білий лебідь в зграї нічних вовків. У мене навіть нікнейм є - Алмазна", - розповіла Волочкова.

За власним визнанням, балерина закохалась в байкера і щоб догодити своєму шанувальнику, готова пересісти з комфортабельного мерседеса на мотоцикл.

Поки що повне ім‘я свого нареченого Волочкова тримає в таємниці. Єдине що відомо - байкера звати Володимир.

Колишня Прима московського Великого театру вже спланувала своє подальше життя і мріє народити хлопчика.

ТСН