Увечері в Лісабоні оголосять сім нових чудес світу

У Лісабоні в суботу увечері відбудеться грандіозне шоу-представлення нових семи чудес світу, вибраних шляхом голосування, в якому взяли участь більше 70 мільйонів жителів планети.

"На стадіоні Luz, яке належить португальському Бенфіке, приготування ведуться уже протягом двох тижнів: тут відбудеться свято за участю співаків, танцюристів, ансамблів, з показом відеоматеріалів на грандіозних екранах і фейєрверком", - повідомив один з організаторів свята.

За його словами, вести шоу, яке транслюватиметься 160 телеканалами, доручено американським акторам Хіларі Сванк і Бен Кінгслі. Саме вони повинні назвати сім нових чудес світу.

"На спорудженій сцені на стадіоні, виступлять космонавт Ніл Армстронг, футболіст Кріштіану Роналдо, колишній генеральний директор ЮНЕСКО Федеріко Майор Сарагоса", - сказав представник оргкомітету.

Серед учасників шоу - актриса Дженніфер Лопес, іспанський тенор Хосе Каррерас і танцівник Хоакін Кортес. Половина виручки, одержаної від телекомпаній за право трансляції шоу, піде на відновлення статуй Будди в Афганістані, зруйнованого талібами в 2001 році.

Як відомо, із старих семи чудес світу в світі залишилися тільки єгипетські піраміди. Тому в 2001 році швейцарський мандрівник Бернард Вебер запропонував оголосити всесвітнє голосування з відбору нових семи архітектурних шедеврів.

Автор ідеї запропонував провести цю кампанію під гаслом порятунку всесвітньої культурної спадщини. Незабаром після цього Бернард Вебер з групою однодумців заснував у Цюріху Фонд "Нові сім чудес світу" й створив сайт www.new7wonders.com.

У кінці 2005 року ініціативна група відібрала з 77 номинантов 21 найбільш видатний архітектурний об`єкт. У це число, разом зі "старим" дивом - пірамідами - увійшли 20 пам`ятників-претендентів.

Це афінський Акрополь, мечеть Айя-Софія (колишній собор Св. Софії) у Стамбулі, Собор Василя Блаженного в Москві, римський Колізей, замок Нойшванштайн у Німеччині, Ейфелева вежа в Парижі, Стоунхендж у Великобританії, палацовий комплекс Альгамбра, спадщина арабської культури, в Гранаді (Іспанія); Велика китайська стіна, храм Кієміцу в Японії, Оперний дім в австралійському Сіднеї, архітектурний парк Ангкор у Камбоджі, Тадж-махал в Індії, стародавнє місто Тімбукту в Малі, висічений у скелі міста "Петра" в Йорданії, Статуя Христа на горі Корковаду в Ріо-де-Жанейро, статуй на острові Пасха, місто індійців Мачу-пікчу в Перу, піраміда майя у місті Чічен-іца в Мексиці і Статуя Свободи в Нью-Йорку.

У кінці 2005 року почалося всесвітнє голосування. Будь-який житель планети міг відправити свій голос, скориставшись телефоном або електронною поштою, на підтримку семи претендентів.

За попередніми даними, в результаті голосування більше 70 мільйонів чоловік фаворитами виявилися Акрополь, мексиканська піраміда, Колізей, Ейфелева башта, Велика китайська стіна, Петра, колоси острова Великдень, Тадж-махал і Статуя Христа в Ріо-де-Жанейро.

Організація Об`єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) не підтримала "приватну ініціативу" Вебера, оскільки "ця ініціатива не здатна активно сприяти збереженню пам`ятників історії і старовини", йдеться у заяві міжнародної організації, опублікованій у травні цього року.

Вона назвала ініціативу швейцарця "чисто медійною" і такою, що не відповідає "науковим і виховним завданням ЮНЕСКО", які полягають у тому, щоб "ідентифікувати, захищати й зберігати пам`ятники, що є надбанням людства".

Крім того, ЮНЕСКО піддала критиці форму голосування з вибору семи чудес світу, оскільки "далеко не всі жителі планети мають доступ до Інтернету або телефонного зв`язку".

За матеріалами РИА Новости