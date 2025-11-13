За словами військового, тривають бойові зіткнення, у тому числі у глибині оборони.

У Запорізькій області, де росіяни відтіснили українців у районі 5 населених пунктів, ЗСУ вдалося зупинити просування армії РФ - українські сили намагаються блокувати противника.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Дійсно, через те, що противник доволі інтенсивно здійснював обстріли і вогневий вплив на наші позиції з деяких населених пунктів, зокрема це Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка – довелося відійти на більш вигідні позиції. Крім того, противник нарощував свою вогневу активність. Тому довелось займати нові позиції, але зараз ми противника зупинили", - заявив речник.

Водночас він додав, що протягом минулої доби тут зафіксовано близько півтора десятка бойових зіткнень. Крім того, противник намагається інфільтруватися вглиб оборони ЗСУ.

"Тривають також бойові зіткнення у глибині оборони, але противника ми зупинили. Наразі намагаємось блокувати його просування та також здійснюємо на нього комплексний вогневий вплив. Завести групи закріплення у ці населені пункти противнику фактично, станом на зараз, не вдається", - констатував Волошин.

Росіяни, зазначив речник, зараз на деяких ділянках бойового зіткнення проводить ротацію підрозділів, перегрупування, а також поповнення втрат. За словами Волошина, нові російські солдати прибувають на фронт після підготовки у відповідних навчальних центрах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької та Херсонської областей. В основному, це підрозділи повітряно-десантних військ РФ.

Ситуація на Запоріжжі - що відомо

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що у Запорізькій області підрозділи ЗСУ були змушені відійти біля п'яти населених пунктів на двох напрямках - Олександрівському та Гуляйпільському. Зокрема, Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.

Вчора, 12 листопада, українські військові також перемістилися на інші рубежі у Пологівському районі Запорізької області. Це сталося після комплексної атаки армії РФ. Тому військові розповіли про ситуацію біля Рівнопілля.

