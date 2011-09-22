Юдіт Германн не знає, як українкам стати щасливішими

У київській книгарні „Є” відбулася зустріч із відомою німецькою письменницею Юдіт Германн. Її організували видання „ЛітАкцент” і Гете-Інститут.

Юдіт Германн – авторка лише трьох книжок: „Літній дім, згодом”, „Нічого, крім привидів” (обидві перекладено українською) та „Аліса”. Проте її оповідання перекладено на шістнадцять мов, вона отримала такі літературні відзнаки, як премія міста Бремена, премія імені Гуґо Балля, імені Генріха фон Кляйста, а також імені Фрідріха Гельдерліна. Як розповів Володимир Панченко, який і розпочав зустріч своїм вступним словом, зараз ідуть перемовини про видання українською мовою останньої книжки Германн.

Розмова, модерована Наталкою Сняданко, майже весь час оберталася навколо того, якою незвичною письменницею є Юдіт Германн і як далека вона від комерціалізованих стандартів літературного успіху.

– Досить того, що Юдіт пише оповідання, а не романи, а сучасні видавці дуже нечасто погоджуються друкувати малу прозу, вони не сподіваються отримати з неї зиску, – сказала Сняданко.

Сама Германн пояснила свій підхід бажанням писати економно.

– А ще я вважаю, що в оповіданні завжди можна вмістити більше недомовок, відкритих питань, загадок. Що ж до успіху, звісно, мені приємно, коли мої книжки читає більше людей, але коли я пишу, то про це не думаю. Тим паче, що від бабусі я успадкувала забобон про те, що не варто дуже перейматись успіхом і бути високомірною.

Важко погодитися з Наталкою Сняданко, що подібні погляди – аж така рідкість у сучасній літературі. Принаймні якщо звернутися до вітчизняного красного письменства, то частіше доводиться чути закиди про брак саме великої, романної форми, а не оповідань чи новел.

Коли ж дійшла черга до читання уривків з оповідань Юдіт Германн, виявилося, що під сумнів можна поставити й слова про економність її письма. Принаймні у перекладі воно виглядає якраз доволі багатослівним, деталізованим і ретельним, причому таким, що занурюється не в образність, а в деталі подій, механічні та психологічні. Усе це ефектно оформлено медитативним ритмом.

На питання про обізнаність з українською літературою, німецька письменниця згадала... Булгакова і Гоголя. З першим у неї склалися складні взаємини, а другий вельми надихає. А ось на питання про те, що б вона порадила українським жінкам, аби стати сильнішими й щасливішими, вона сказала, що такої поради в неї немає.

У Києві Юдіт Германн планує пробути ще кілька днів.

Олег Коцарев