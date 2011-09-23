У Хмельницькому відкрито скульптуру “Віра. Надія. Любов”

Сьогодні у Хмельницькому біля обласної державної адміністрації відкрито монументально-скульптурну композицію “Віра. Надія. Любов”.

Як передає кореспондент УНІАН, захід приурочений до 74-річниці з дня створення Хмельницької області.

Авторами композиції стали народні художники України, батько і син Микола та Богдан МАЗУРИ.

Виготовлення скульптури розпочалось у Київському художньо-виробничому комбінаті «Художник» 10 років тому. В основі композиції - постаті трьох давніх українських берегинь. Тріада розміщена на великому колі, яке символізує вічне, нерозривне коло буття і спадкоємності поколінь. У цьому ж колі - фігури лелек; кетяги калини, грона винограду - символи родючості і єдності; рушники, якими здавна українські матері благословляють своїх дітей. На зворотному боці композиції - кобзар з кобзою - виразник дум і надій українського народу.

Розміри монументу становлять 9 х 7,8 х 5 метрів.

Губернатор Хмельниччини Василь ЯДУХА зазначив, що відкриття монументально-скульптурної композиції “є символічним, адже віра, надія та любов – це те, без чого неможливо жити”.

Довідка УНІАН. Загальна вартість монументу становить 4,5 млн. грн. З них 1,5 млн. грн. було виділено з обласного бюджету, 2,5 млн. грн. – з міського бюджету Хмельницького. Решта – благодійні внески.