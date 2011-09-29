Пєлєвіну пророкують Нобелівську премію

Авторитетна букмекерська контора Ladbrokes.com склала список претендентів на Нобелівську премію з літератури за 2011 рік. Серед номінантів фігурують російські письменники - Віктор Пєлєвін на 43-му місці і Євген Євтушенко на 73-му.

Всього в списку 75 імен, серед яких Умберто Еко, Мілан Кундера, Харукі Муракамі, Філіп Рот, Петер Хандке і навіть американський співак і поет Боб Ділан. Очолює список 81-річний сирійсько-лівійський поет Адоніс (справжнє ім`я - Алі Ахмад Саір Асбарі). Його шанси оцінюються як 4 до 1.

На другому - швед Томас Транстремер (шанси - 9/2). На третьому - Томас Пінчон, який був володарем дум американських інтелектуалів у 60-і і 70-і роки (10/1). Примітно, що перші два лідери очолювали список і минулого року.

Зазначимо, що Євген Євтушенко постійно фігурує у всяких букмекерських списках. Ставки на нього роблять котрий рік поспіль, як втім, і на багатьох інших письменників.

Проте передбачити рішення Нобелівського комітету практично неможливо. У списку претендентів, який академія становить на самому початку року, значиться до 350 імен письменників і поетів.

До квітня перелік скорочується до 15-20 чоловік, а до жовтня кандидатів залишається всього п`ятеро. З них академіки і виберуть більшістю голосів переможця. Нобелівська премія з літератури буде вручена незабаром у шведській столиці Стокгольмі.

Як відомо, минулого року премію отримав перуанський письменник Маріо Варгас Льоса.

Нагадаємо, наприкінці 2009 року Пєлєвіна визнали головним інтелектуалом Росії.

ТСН