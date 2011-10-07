Клінт Іствуд може повернутися до акторської діяльності

Американський актор і режисер Клінт Іствуд, що раніше заявляв про завершення своєї акторської кар`єри, планує виконати головну роль у фільмі Проблемна крива (Trouble With the Curve).

Warner Bros. запропонувала Іствуду зіграти фахівця з підбору бейсболістів. Однією з ключових тем фільму стануть відносини головного героя з дочкою. Хто зіграє дочку персонажа Іствуда, поки не відомо, повідомляється на сайті Deadline.

Картина має стати режисерським дебютом Роберта Лоренца, що раніше продюсував багато проектів Іствуда (у тому числі Крихітку на мільйон, Гран Торіно й Підміну).

Нагадаємо, що 2009 року в прокат вийшов фільм Гран Торіно, що, як заявив тоді Іствуд, стане останньою його акторською роботою.

У 2009 році Іствуд виступив як режисер стрічки Нескорений, у 2010-му поставив картину Потойбічне. Його наступною режисерською роботою став фільм Дж. Едгар, біографія першого голови Федерального бюро розслідувань Джона Едгара Гувера. Ця картина має вийти в прокат у листопаді 2011 року.

У 2010 році Клінт Іствуд очолив список найулюбленіших американцями акторів.



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