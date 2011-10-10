До 25-річчя незалежності України з'явиться 20-томний тлумачний словник

До 25-ої річниці незалежності України з`явиться новий 20-томний тлумачний словник української мови, в якому буде багато жаргонізмів і вульгаризмів.

Про це повідомив директор Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ Володимир Широков, пише "Сегодня".

За його словами, останній такий словник на 11 томів було видано в 70-80 роках минулого століття і він сильно застарів. Тому Верховна Рада у вересні запропонувала Кабміну організувати видання нового "тлумача" накладом 50 тисяч примірників до 2016 року.

"Кістяк" словника, говорить Широков, вже готовий в електронному вигляді - це будуть 18 томів загальної лексики (близько 200 тис. слів і до 70 тис. словосполучень - фразеологізми і т.п.) і 2 томи географічних назв (100 тис.) . У новому словнику будуть слова з ремарками "жаргонне", "вульгарне", "грубе", наприклад, буде слово "мент".

"Жива мова оновлюється постійно, письменники, журналісти та інтернет-користувачі творять нові слова, додаються терміни - 20 томів може бути навіть замало", - вважає доцент кафедри журналістики НАУ Олена Рижко.

Нагадаємо, незвичні тлумачення можна знайти не тільки в українських словниках. Батьки учнів школи Oak Meadows в окрузі Меніфі на півдні Каліфорнії влаштували скандал через тлумачні словники, якими у школі спорядили кабінети початкових класів. У книгах вони знайшли визначення "орального сексу", який тлумачився як "збудження геніталій ротом".

ТСН