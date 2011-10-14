У Києві відкривається «Осінній бал хризантем»

Сьогодні у Києві відкриється виставка «Осінній бал хризантем». 10 районів міста представлять оригінальні квіткові експозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, Дарницький і Дніпровський райони запропонують відвідувачам інсталяцію «Японський сад восени» та «Вибрики природи».

Композиція Деснянського району має назву «Щедрий врожай», а Печерського - «Вальс хризантем».

«Бабине літо» Подільського району заграє яскравими кольорами жовтня, а «Український віночок» Святошинського та «Вітальна листівка» Шевченківського районів створять незабутню святкову атмосферу виставки, йдеться у повідомленні.

Композиція Голосіївського району «Дерево роду» відобразить поважне ставлення до свого родового коріння.

Для створення квіткових пано використано 3 тисячі хризантем, частина яких надана садовим центрам як спонсорська допомога.

Крім хризантем, при створенні експозицій учасники використовували гарбузи, кукурудзу, каштани, декоративну мульчу, а також самшит, колеус, альтернатеру, агератум, хлорофітум тощо.