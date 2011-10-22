10 історико-культурних заповідників передані до Мінкультури (список)

Кабінет міністрів України схвалив розпорядження «Про передачу цілісних майнових комплексів історико-культурних заповідників до сфери управління Міністерства культури».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, таке рішення прийнято на засіданні уряду 20 жовтня 2011 року.

У повідомленні зазначається, що згідно із Законом України «Про охорону культурної спадщини», функції управління заповідниками державного значення належать до повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, яким на сьогодні є Міністерство культури. Відповідно до Указу Президента України від 11 жовтня 1994 р. № 587 «Про національні заклади культури» функції управління майном національних закладів культури також здійснює Міністерство культури.

Разом з тим, наразі 10 заповідників перебувають у сфері управління Мінрегіонбуду. Зокрема, це такі національні заповідники, як «Глухів», «Замки Тернопілля», «Кам`янець», «Чернигів стародавній», державні заповідники «Стара Умань», «Хотинська фортеця», державні заповідники у містах Жовква, Белза, Бережани та Кременецько-Почаївський державний заповідник.

Як зазначили у прес-службі, такий стан речей нівелює розмежування відповідальності за реалізацію органами виконавчої влади державної політики у відповідному секторі державного управління та суперечить Закону України «Про охорону культурної спадщини». Саме з метою приведення управління зазначеними закладами культури у відповідність із цим законом, а також із Указом Президента «Про національні заклади культури» Мінкультури розробило проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про передачу цілісних майнових комплексів історико-культурних заповідників до сфери управління Міністерства культури».