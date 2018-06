У Києві відбудеться перший фестиваль американського кіно

З 17 до 20 листопада в столичному кінотеатрі Київ пройде перший фестиваль американського кіно Незалежність.

Фестиваль відкриється картиною Віри Фарміги Цей темний світ. За чотири дні фестивалю глядачі зможуть побачити як найкращі американські незалежні фільми останніх років, так і ряд оригінальних документальних картин, повідомили Корреспондент.net організатори фестивалю.

На церемонії відкриття будуть присутні: посол США в Україні Джон Теффт; режисер Робін Гессман, продюсер Даррен Дін, режисер і продюсер Рік Голдсміт, режисер і продюсер Роксі Топоровіч, режисер і продюсер Маршалл Каррі, а також видатні українські кінематографісти.

"Незалежні фільми, незалежні люди, незалежне мислення - така тема цього нового щорічного фестивалю, документальні та художні стрічки для якого обрані за їхні самобутні інтерпретації любові, політики, релігії та суспільства. Всі ці роботи промовляють автентичним голосом незалежних американських кіновиробників, показуючи ту сторону реального життя в Америці, який нечасто побачиш в українських кінотеатрах. Американські блокбастери та продукція великих кіностудій США добре представлені й популярні в Україні, але ті стрічки, які збирають величезні аудиторії на провідних незалежних кінофестивалях в США, таких як Санданс, Південь через південний захід (SXSW), або Трайбека, відомі тут менше. А це нові голоси в американському кінематографі", - зазначають організатори.

Фестиваль відкриє режисерський дебют американської актриси українського походження Віри Фарміги - художня стрічка Темний світ (Higher Ground), що брала участь у конкурсній програмі фестивалю Санданс і отримала високу оцінку.

До програми повнометражного кіно також увійшов фільм Кіньярванда (Kinyarwanda) режисера Олвіка Брауна, який в художній формі розповідає про тих, хто пручався проти геноцидів у Руанді. Фільм був відзначений призом Народний вибір на фестивалі Санданс в минулому році. У Києві картину представить продюсер Даррен Дін.

Стрічка Дітки в порядку (The Kids Are All Right) - романтична комедія про пару лесбіянок і їхнє сімейне життя, зрежисована народженою в Україні Лізою Холоденко - була номінована на чотири премії Оскар.

Ще один фільм програми повнометражного кіно - Сумний Валентин (Blue Valentine), де головні ролі виконують Райан Гослінг і Мішель Вільямс. Картина розповідається про руйнування стосунків між чоловіком і жінкою.

Також в програму ввійшов триллер про фінансову кризу Межа ризику (Margin Call), режисер - Джей Сі Чендор.

У програму документальних фільмів увійшли вісім стрічок: Моя перебудова (реж. Робін Гессман), Фантазери (реж. Джей Джей твіл), Голосніше бомби, (Грег Джейкобз, Йон Сіскель), Лотерея (реж. Мадлен Саклера), Найнебезпечніша людина на Землі (реж. Джудіт Елріз, Рік Голдсміт), Якщо дерева падають: історія звільнення Землі (реж. Маршалл Каррі), Вулична бійка (реж. Маршалл Каррі),

Фольк! (Реж. Роксі Топоровіч).

Режисери Роксі Топоровіч, Маршалл Каррі, Рік Голдсміт і Робін Гессман приїдуть на фестиваль, щоб представити свої фільми.

Вартість квитків на фільми, які демонструються в Синьому залі - 50 грн; вхід на документальні фільми, які будуть показані в залі Сінематика - безкоштовний.

Корреспондент