Мертве море може зникнути?

Близько 120 тисяч років тому Мертве море пересохло повністю або практично повністю, без будь-якої участі людини.

Про це повідомляє BBC з посиланням на доповідь, зроблену професором геохімії Стівом Голдштейн з Колумбійського універстета, на осінній конференції Американського геофізичного товариства.

Колектив вчених з Ізраїлю, Німеччини, Норвегії, США, Швейцарії та Японії наприкінці 2010 року пробурили дно на глибині 235 м (максимальна глибина Мертвого моря складає близько 370 м) та виявили там шар круглої гальки.

Вона свідчить про те, що тут колись був берег, а значить, площа одного з найбільш солоних водоймищ на Землі в ті часи скоротилася до мінімуму, якщо взагалі не до нуля. Згідно з попереднім датуванням, це сталося 120 тисяч років, тобто тоді, коли тут навряд чи вже жили люди.

Це відкриття представляє велику цінність, тому що дозволяє спрогнозувати можливу майбутню долю Мертвого моря. Сьогодні води Йордану, які впадають в нього, активно розбирають на іригацію, і з 1997 року рівень моря впав на цілих 10 м. Між тим, згідно з прогнозами кліматологів, клімат на Близькому Сході найближчим часом буде ставати все більш посушливим.

Геологічна реконструкція показує, що в теплі періоди історії Землі Мертве море всихало, а в холодні його площа, навпаки, підвищувалася. Максимуму вона досягла приблизно 25 тисяч років тому. Тоді його рівень на 260 м перевищував нинішній, а басейн включав сучасні Галілейське озеро, річку Йордан, Мертве море і простягався далі на південь.

Професор Цві Бен-Аврахам з Центру вивчення Мертвого моря при Тель-Авівському університеті зазначає, що, в світлі нових даних, люди повинні бути готові до подальшого скорочення площі близькосхідного моря.

Нагадаємо, нещодавно з`ясувалося, що на дні Мертвого моря б`ють ключі з чистою водою і в безлічі живуть мікроорганізми. Раніше в його водах знаходили тільки крихітні об`єкти, подібні вірусам, і стародавні мікроби - археї.

ТСН