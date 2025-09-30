'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: актуальний курс долара на 30 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 30 вересня, знизився на 9 копійок і складає 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 30 вересня, також не змінився і складає 49,02 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив сьогодні офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася одразу на 16 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,44 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України 30 вересня знизився на 14 копійок – до 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,13 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 48,85 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,20 гривні за євро.

