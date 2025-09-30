В ЄС знизилися ціни на вживані авто: що відбувається на ринку

Ціновий індекс AUTO1 демонструє щомісячну зміну оптових цін на вживані автомобілі в Євросоюзі.

Індекс оптових цін на вживані авто у Європі знизився зі 140,9 у серпні до 140,1 у вересні. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Таким чином, вересень став третім місяцем, впродовж якого відбувалося зниження індексу.

Водночас, від початку 2025-го індекс продемонстрував зростання на 3,6% – він збільшився зі 135,2 у січні до 140,1 у вересні. Якщо порівнювати з вереснем минулого року, ціни на вживані авто зросли на 2,4%.

Відео дня

Зростання цін у річному обчисленні фіксується у всіх сегментах авторинку.

Проте, якщо казати про третій квартал, то тут динаміка була неоднорідною. Так, ціни на гібридні авто та електромобілі продовжили зростання, тоді як ціни на авто з бензиновими та дизельними двигунами знижувалися.

Динаміка цін у третьому кварталі:

бензинові автомобілі (-2,5%);

дизельні автомобілі (-1,3%);

гібридні автомобілі (+0,3%);

електромобілі (+1,5%).

Зазначимо, що ціновий індекс AUTO1 демонструє щомісячну зміну оптових цін на вживані автомобілі в Євросоюзі. Його визначають на основі аналізу понад 5 мільйонів угод купівлі-продажу машин з пробігом по всій Європі. Початкова точка індексу - січень 2015 року, де базове значення становило 100. Відносно нього визначають усі наступні значення.

Вживані автомобілі – інші новини

Нагадаємо, раніше спеціалісти визначили десятку найбільш "невбиваних" вживаних автомобілів. Серед іншого фахівці звернули увагу на Toyota Camry, Honda CR-V та Kia Cerato. При цьому експерти все одно радять ретельно перевірити автомобіль перед покупкою, щоб уникнути зайвих "‎сюрпризів"‎.

Також нагадаємо, що нещодавно у GOBankingRates назвали п’ять моделей авто з пробігом, які краще не купувати. До списку потрапили, зокрема, Toyota Tacoma, Ram 1500 та Ford F-150.

Вас також можуть зацікавити новини: