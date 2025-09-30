У Китаї наголосили, що готові докладати конструктивних зусиль для припинення вогню та укладження мирної угоди.

У Китаї заявили, що "розуміють українців" і розповіли про свої "мирні зусилля" щодо припинення війни в Україні. Про це заявив посол Китаю в Україні Ма Шенкунь, передає "Укрінформ".

"Ми повною мірою розуміємо ті випробування, які сьогодні переживає український народ. Китай послідовно дотримується об’єктивної та справедливої позиції, активно закликає до мирних переговорів і сприяє політичному врегулюванню", - сказав посол Китаю.

Водночас він не згадав про Росію як країну, яка й стала причиною таких "випробувань" українського народу.

Він також зазначив, що Китай готовий разом із міжнародною спільнотою докладати конструктивних зусиль для припинення вогню та "якомога швидшого досягнення справедливої, тривалої та обов’язкової до дотримання мирної угоди".

Посол також запевнив, що Китай та Україна є стратегічними партнерами і впродовж понад трьох десятиліть послідовно дотримуються принципів взаємної поваги та взаємної вигоди.

"Китай залишається найбільшим торговельним партнером України. Економіки Китаю та України чудово доповнюють одна одну", - наголосив він.

Він також зазначив, що Китай готовий працювати з Україною та розширювати горизонти вигідної співпраці.

Китай допомагає Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, у червні The Wall Street Journal писало, що, коли навесні західні дослідники вивчали іранський безпілотник, збитий над Україною, вони сказали, що зробили важливе відкриття - одна з деталей китайського виробництва.

Пізніше Reuters повідомляло, що Китайські експерти з безпілотників відвідували Росію для участі в технічній розробці військових безпілотників на державному військовому заводі, що перебуває під західними санкціями.

