Збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі для отримання польського громадянства передбачено в проєкті поправок до Закону про польське громадянство, внесеному до Сейму президентом країни Каролем Навроцьким. Про це пише PAP.

Зазначається, що хаконопроєкт збільшує мінімальний термін безперервного проживання в Польщі (на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на довготермінове проживання в ЄС або права на постійне проживання), необхідний для визнання громадянином Польщі, з трьох до десяти років.

"Мета законопроєкту - створити умови, що сприятимуть більш повній інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства", - сказано в обґрунтуванні.

На думку авторів законопроєкту, наявність "міцного, ефективного зв'язку між іноземцем і державним співтовариством виправдовує його прийняття в це співтовариство. Однак встановлення таких зв'язків та інтеграція в державне співтовариство потребують часу, а трирічного терміну, який наразі діє в нормативних актах, недостатньо". Як наголошується в президентському обґрунтуванні законопроєкту, "не може бути інтеграції, що виправдовує участь у спільноті громадян, без проживання в державі та функціонування в її суспільстві". В обґрунтуванні законопроєкту йдеться:

"Громадянство - це, перш за все, приналежність до політичної, історичної, культурної та ціннісної спільноти, яка має на увазі не тільки перелік прав, а й обов'язок дбати про загальне благо і нести за нього відповідальність, якою має бути Республіка Польща для всіх громадян".

У ньому також наголошується, що поточний трирічний термін проживання, необхідний для набуття громадянства, "є одним із найкоротших у Європейському Союзі", що, за оцінками, "може бути недостатнім для оволодіння польською мовою на рівні B1, розуміння культури і повної адаптації до соціально-правових реалій".

Цікаво, що Угорщина вимагає, наприклад, 8 років, Італія, Австрія та Іспанія - 10 років, Франція - 5 років (з можливістю скорочення до 2 років для випускників), Німеччина - 5 років (з можливістю скорочення до 3 років після проходження інтеграційного курсу), а Чехія - 5 років.

"Збільшення терміну безперервного проживання в Польщі до 10 років відповідає цим стандартам, сприяючи кращій асиміляції. Триваліший термін проживання дає більше часу для інтеграції, що вкрай важливо для гармонійного співіснування в польському суспільстві", - наголошується у звіті. "Впровадження пропонованих змін вкрай важливе для забезпечення соціальної та економічної стабільності Польщі в умовах стрімко зростаючої міграції", - додали у звіті.

Зазначається, що набуття чинності положень призведе до скорочення доходів державного бюджету від плати за визнання громадянином Польщі, яка становитиме від 1 до 3 мільйонів злотих, виходячи з того, що щороку розглядають близько 10 000 заяв про визнання громадянином Польщі. З 1 серпня 2025 року ця плата становитиме 1000 злотих. Однак Канцелярія Президента зазначила, що це скорочення "буде частково компенсовано економією на соціальних виплатах".

У проєкті закону пропонувалося ввести його в дію через 30 днів після його опублікування.

Нові закони в Польщі

Раніше глава президентської канцелярії Збігнєв Богуцький повідомив про підписання президентом закону про допомогу громадянам України і заявив, що в понеділок до Сейму внесуть два законопроекти: про продовження терміну подачі заяв на отримання польського громадянства і про переслідування за бандерівську ідеологію. Другий із заявлених законопроєктів також був внесений до Сейму, пропонуючи поправки до Кримінального кодексу і Закону про Інститут національної пам'яті.

Також Навроцький підписав новий урядовий закон про надання допомоги громадянам України. Положення закону передбачають виплати для українців у рамках соціальної програми "Сім'я+" (800+) за умови працевлаштування одного з батьків дитини.

