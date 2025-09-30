Зазначається, що допомога Києву допоможе в розвитку технологій, корисних для Євросоюзу.

Європейський Союз виділить Україні 2 мільярди євро на виробництво дронів. Це рішення має посилити оборонні можливості Києва і допомогти в розвитку високих технологій.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перед засіданням Колегії Єврокомісії з безпеки в Брюсселі.

"Якщо ми й далі вважаємо, що Україна - це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено 2 мільярди євро", - заявила фон дер Ляєн.

Вона вказала, що ці гроші мають посилити оборонні можливості України, а також допомогти в розвитку високих технологій, корисних для Європейського Союзу.

"Це дає змогу Україні масштабуватися і використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дасть змогу ЄС отримати користь від цієї технології", - підсумувала глава Єврокомісії.

Репараційний кредит - головні новини

Євросоюз розробляє новий механізм допомоги Україні з використанням заморожених російських активів. Йдеться про "репараційний кредит", який буде погашений, коли Україна отримає від Росії репарації за збитки, понесені під час війни.

Брюссель отримав підтримку зусиль щодо передачі заморожених російських державних активів Україні.

26 вересня Єврокомісія офіційно запропонувала використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України на суму 140 мільярдів євро.

