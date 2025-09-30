Україна прагне щомісяця залучати 1 млрд доларів від міжнародних партнерів для закупівлі озброєння у США.

Узгодження закупівель американського озброєння в межах ініціативи "Список пріоритетних вимог України" (PURL) триває. Наразі вже відомо про планування фінансування шести пакетів різної зброї. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Ініціатива PURL є дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України. Вона дає нам можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати", - відзначив Зеленський.

Зокрема, з серпня партнери України профінансували кілька пакетів американського озброєння для України:

Нідерланди - 578 мільйонів доларів, 1-й пакет;

Данія, Норвегія, Швеція разом - 495 мільйонів доларів, 2-й пакет;

Німеччина оголосила про намір профінансувати 3-й пакет на 500 мільйонів доларів, а Канада - 4-й пакет на 500 мільйонів доларів;

5-й і 6-й пакети зараз узгоджують з американською стороною.

Крім того, станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет.

"Наша мета - забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал. Ми вдячні кожному партнеру за такі важливі внески. Разом ми зміцнюємо нашу оборону та наближаємо справедливий і тривалий мир", - наголосив Зеленський.

Ініціатива PURL - деталі

Як повідомляв УНІАН, влітку союзники України започаткували нову ініціативу PURL для закупівлі американської зброї через НАТО. В жовтні загальні внески на закупівлю озброєння для України мають сягнути 3,5-3,6 млрд доларів.

Нещодавно Зеленський повідомив, що в України була домовленість про закупівлю зброї в США через різні програми. У зв’язку з цим, українська делегація проведе усі технічні зустрічі в США у період з кінця вересня і початку жовтня.

Головні моменти були проговорені і погоджені з президентом США Дональдом Трампом Тепер відбувається перехід до практичного втілення.

