У Steam стартував великий осінній розпродаж, який цього року відбувається на місяць раніше, ніж зазвичай. Зараз у магазині можна урвати тисячі проєктів за дуже хорошими цінами.

На честь івенту Valve опублікувала трейлер, у якому показала деякі проєкти, які отримали знижки. Серед них як новинки на кшталт DOOM: The Dark Ages, Final Fantasy VII Rebirth і Peak, так і нова класика: NieR: Automata і Batman: Arkham Knight.

Деякі пропозиції на осінньому розпродажі Steam:

Red Dead Redemption 2 - 649 гривень (-75%)

Sid Meier's Civilization VII - 2099 гривень (-30%)

Crusader Kings III - 365 гривень (-70%)

DOOM: Eternal - 64 гривні (-90%)

DOOM: The Dark Ages - 1640 гривень (-33%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 979 гривень (-33%)

Clair Obscur: Expedition 33 - 1349 гривень (-10%)

NieR:Automata - 163 гривні (-65%)

PEAK - 127 гривень (-20%)

Batman: Arkham Knight - 55 гривень (-80%)

Осінній розпродаж триває до 6 жовтня 20:00.

Цього року осінній розпродаж стартував раніше, ніж зазвичай, традиційно він проходив наприкінці листопада. Ще на початку року Valve опублікувала календар усіх розпродажів Steam до кінця 2025 року.

Раніше ми розповідали, що шахрайська гра в Steam вкрала 32 тисячі доларів у хворого на рак гравця. Перевірена Steam гра спустошила криптогаманець користувача.

