У Києві відбудеться перший Міжнародний фестиваль сучасної скульптури

У Києві розпочався прийом робіт на участь у першому Міжнародному фестивалі сучасної скульптури (Kyiv Sculpture Project).

Відбирати найкращі проекти, які змагатимуться за спеціальні призи і головну нагороду фестивалю - грошовий грант - буде експертне журі на чолі з куратором найбільшого скульптурного парку Європи Yorkshire Sculpture Park Хелен Фебі, повідомили Корреспондент.net організатори фестивалю.

"Головне в роботі - ідея, - говорить Фебі. - Що стосується матеріалів - ми ні в чому не обмежуємо учасників. Проекти можуть бути виконані в будь-якій техніці, з будь-яких матеріалів, з використанням будь-яких медіа. Ми розглянемо всі заявки! Найкращі проекти будуть реалізовані і представлені на фестивалі. Крім того, ми приймаємо до розгляду і готові скульптури, зроблені не пізніше, як у 2009 році".

Фестиваль відкриється 2 червня 2012 року і відбудеться в київському Національному ботанічному саду ім. Гришка. Усього планується відібрати близько 20 скульптур - 10 від українських і 10 від закордонних учасників.

Заявки приймають до 27 січня 2012 року на сайті проекту - sculptureproject.org.ua.

За словами організаторів, Kyiv Sculpture Project - перший Міжнародний фестиваль сучасної скульптури в Україні.

Yorkshire Sculpture Park - найбільший скульптурний парк на території Європи, найкращий скульптурний майданчик світу за версією Financial Times. YSP щорічно інвестує в проекти сучасного мистецтва близько $ 20 млн.

Корреспондент.net

