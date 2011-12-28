На Новий рік метро працюватиме до ранку

У ніч з 31 грудня на 1 січня роботу київської "підземки" буде подовжено на 3 години 30 хвилин, повідомляє ТСН.uaз посилання на прес-службу КМДА.

1 січня 2012 року роботу громадського транспорту подовжать до 4:30. Також буде організовано роботу окремих маршрутів, які курсують від станцій метро в нічний час (після 4:30), із більшим інтервалом руху.

Зросте кількість одиниць громадського транспорту на автошляхах столиці і 7 січня, на Різдво, а 19 січня до закінчення заходів у Парку культури і відпочинку "Гідропарк" курсуватиме більше пар поїздів у столичному метрополітені. Також міська влада звернулася до ГУ МВС в Києві з проханням посилити охорону громадського порядку в Новорічну ніч на всіх маршрутах громадського транспорту і особливо у центральній частині Києва.