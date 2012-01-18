Найуспішніший вітчизняний фільм - "У бій ідуть одні старики"

34% українців виступають за пряме фінансування державою виробництва фільмів, а також просування їх у кінопрокаті. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Research&Branding Group разом з журналом "Експерт-Україна".

Опитаних, зокрема, попросили відповісти на питання, якою має повинна бути підтримка державою художнього кінематографа. 24% опитаних вважають, що для цього держава має надавати податкові й інші економічні пільги приватним компаніям. 15% виступили проти державної підтримки українського кіно. 11% респондентів підтримали ідею про обов`язкову квоту українських фільмів у кінотеатрах, а 16% не змогли відповісти.

Опитаних також запитали, чи важливо для них, у якій студії було знято кіно. 67% відповіли, що при виборі фільму для перегляду в кінотеатрі це не важливо, а 12% - відповіли, що для них важливо, щоб фільм був знятий на українській кіностудії. При цьому 15% не змогли відповісти.

Оцінюючи найбільш успішні вітчизняні фільми, 53% опитаних поставили на перше місце "У бій ідуть одні старики", 35% - "За двома зайцями", 30% - "Весна на Зарічній вулиці", по 23% - "Королева бензоколонки" і "Тіні забутих предків". Опитування було проведено з 4 по 14 грудня 2011 року у всіх регіонах країни, було опитано 2 078 респондентів. Статистична погрішність становить близько 2,2%.

Нагадаємо, на розвиток українського кіно у 2012 році має бути виділено рекордні 176 мільйонів гривень. Відповідні цифри передбачені у державному бюджеті, прийнятому Верховною радою.

ТСН