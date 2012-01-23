У Львові п’ятитисячний живий ланцюг з’єднав пам’ятники Бандері та Шевченку

Вчора у Львові п’ятитисячний живий ланцюг львів’ян з’єднав пам’ятники Степану Бандері і Тарасу Шевченку.

Як передає кореспондент УНІАН, багатотисячна колона з вулиці С.Бандері пройшла до площі перед пам’ятником Т.Шевченку з національними та партійними прапорами, скандуючи гасла: «Слава Україні! Героям слава!», «Бандера, Шухевич – Герої України!», «Велика, єдина, соборна Україна!».

В урочистій ході взяли участь голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ, депутати Верховної, обласної та місцевих рад, представники політичних партій, які входять до складу Комітету опору диктатурі, громадськість.

Хода завершилася біля пам’ятника Кобзареві, де відбувся екуменічний молебень за Україну та багатотисячне народне віче.

О.ПАНЬКЕВИЧ, виступаючи перед зібранням, наголосив на тому, що «важко знайти слова, які важили б більше, ніж ваша присутність на цій площі біля Шевченка, спільної ходи від Бандери до Шевченка».

«На цій площі відчувалася тривога, але сьогодні тут відчувається рішучість. Ті, хто ненавидить українську державу, найбільше бояться нашого спільного об’єднання! Тому замало об’єднання лише заради того, щоб потрапити в парламент, як його було замало в 1990 і в 2004 роках. Зараз ми аналізуємо, що відбувалося 93 роки тому в нашій історії, чого тоді бракувало? А бракувало саме українського духу, про який ми зараз говоримо», - заявив голова Львівської облради.

На вічі було зачитано маніфест об’єднання опозиційних сил, який сьогодні підписали у Києві лідери опозиційних партій.