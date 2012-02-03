Нацмузей презентує сучасні «Цитати» на українських класиків

18 лютого Національний художній музей України презентує виставку сучасного живопису «Цитати» художника Миколи Білоуса.

Про це УНІАН повідомили в Національному художньому музеї України.

«Цитати» – це репліки майстра на твори відомих українських класиків, які є в постійній експозиції музею. Образи, які запозичує Білоус, актуалізуються та втрачають свою ауру відсторонених від сучасності носіїв вічності. Серед обраних ним – Федір Кричевський, Анатоль Петрицький, Іван-Валентин Задорожний, Сергій Світославський, народна картина «Козак Мамай», скульптура «Самсон», Микола Пимоненко, Олександр Мурашко та інші класики. Після перегляду живопису Миколи Білоуса відвідувачі можуть побачити експозицію музею і знайти ці класичні твори.

Микола Білоус вважає, що «Цитати» допоможуть заново прочитати національну мистецьку спадщину та зв’язати традицію й сучасність. «Для формування сучасного художника має значення знання історії мистецтва, а не вдосконалення суто професійної майстерності», – говорить пан Білоус.

Виставка «Цитати» пройде в рамках ініційованої Національним художнім музеєм співпраці з сучасними художниками та промоції українського актуального мистецтва у традиційному музеї.

Куратор проекту – завідуюча відділом мистецтва XX-XXI століття Національного художнього музею України Оксана Баршинова зазначає, що існує така думка, мовляв, сучасне мистецтво відірвано від художньої традиції й стоїть окремо, само по собі. «Але я вважаю, що це не так. Актуальне мистецтво дуже поєднано з минулим і є органічним етапом розвитку українського мистецтва в цілому», – підкреслює пані Баршинова.

Виставка пройде з 18 лютого по 18 березня 2012 року в Національному художньому музеї України, за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 6.

***Микола Білоус народився у 1956 році (Київська обл.). Отримав фундаментальну академічну освіту, стажувався в Європі, викладав фахові художні дисципліни в профільному виші. Вироблення власної художньої мови є підсумком його роздумів над долею живопису в ХХ столітті. Роботи Білоуса знаходяться в міських галереях і приватних колекціях Німеччини, Чехії, Бразилії, Австрії, Росії та України.