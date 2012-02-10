Американські продюсери вирішили закрити серіал "Доктор Хаус"

Популярний американський телесеріал "Доктор Хаус" (House) доживає останні дні.

Як оголосили сценарист Девід Шор, продюсер Кеті Джейкобс і виконавець головної ролі Х`ю Лорі, останню серію буде знято в квітні. 9 сезону "Хауса" не буде, повідомляють Вести.ru.

Творці серіалу зізналися, що рішення про його завершення було непростим, але необхідним - вони не збираються чекати моменту, коли проект перестане бути цікавий для глядачів, і закривають його на піку популярності.

"Ми завжди вважали доктора Хауса загадковою особистістю, - додають автори телесеріалу. - Такі люди ніколи не йдуть з вечірки в числі останніх. Набагато краще зникнути до того, як змовкнуть фінальні акорди музики, поки ще не зникла атмосфера таємниці".

З 2005 по 2008 роки "Доктор Хаус" входив в top-10 телепередач з найвищим рейтингом в США.

Роль геніального діагноста Хауса принесла Х`ю Лорі всесвітню славу і дві кінопремії "Золотий глобус", що поступається за престижністю тільки "Оскару".

Однак, судячи з усього, продюсери мають рацію, закриваючи телесеріал: в останні роки число його постійних глядачів у США скоротилося вдвічі в порівнянні з максимальним показником в 20 мільйонів чоловік.

Українська правда