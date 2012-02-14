Столичний кінотеатр «Ленінград» оголосив страйк

Кінотеатр «Ленінград» не працює і коли поновиться його робота залежить від міської влади, заявив голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

В повідомленні прес-служби депутата Київради зазначається, що до О.БРИГИНЦЯ з проханням посприяти у вирішенні питання щодо проведення відкритого конкурсу на посаду керівника кінотеатру звернувся колектив закладу.

Працівники обурені тим, що без конкурсу та їхньої згоди закладу призначили нового директора, який не має жодного досвіду роботи ні в кінотеатрах, ні в галузі кінематографії взагалі.

«Питання призначення керівника закладу постало ще на початку 2011 року у зв’язку із не продовженням контракту з багаторічним керівником І. БОГОРСЬКОЮ, який теж супроводжувався обуренням колективу. В січні минулого року Головним управлінням культури був призначений в. о. керівника кінотеатру «Ленінград» співробітник закладу В. РУДЕНОК», - прокоментував ситуацію О. БРИГИНЕЦЬ.

Напередодні, 9 лютого 2012 року трудовий колектив кінотеатру з подивом дізнався, що згідно з розпорядженням Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО № 15 від 02.02.2012 на посаду директора призначений А. ЦВЄТКОВ (без проведення конкурсу та згоди колективу).

Як повідомили в кінотеатрі новий директор - льотчик за освітою і не має досвіду роботи в галузі культури взагалі. Під час офіційного представлення новий керівник заявив, що працівники кінотеатру будуть звільнені щонайпізніше за півроку. В результаті непрофесійних дій в кінотеатрі «Ленінград» припинена демонстрація фільмів. Діяльність закладу призупинена на невизначений термін.

О.БРИГИНЕЦЬ сподівається, що громадськості будуть надані пояснення щодо призначення керівника кінотеатру та «в чому його унікальність», що призначений він без конкурсу і баз належної освіти.

За інформацією О.БОРИГИНЦЯ, кінотеатр «Ленінград» є одним з найбільших і найуспішніших комунальних підприємств на лівому березі м. Києва. Кількість відвідувачів кінотеатру щороку збільшується (лише в січні 2012 року кінотеатр відвідали 25 тисяч), підвищується рівень заробітної плати працівників (не отримуючи фінансової підтримки від міської влади та держави) та кількість робочих місць. Ціни на квитки становлять від 10 до 30 грн., що є значно нижчим, ніж у приватних кінотеатрах.