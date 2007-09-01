Лондонський музей намагається знайти 100 мільйонів фунтів на картини Пуссена

Лондонська Національна галерея намагається зібрати 100 мільйонів фунтів стерлінгів на покупку серії "Таїнства" французького художника XVII століття Нікола Пуссена, пише в суботу британська газета The Independent.

"Таїнства" знаходяться у приватній колекції герцога Рутлендського. У 2002 році він передав картини Пуссена в експозицію Національної галереї. Проте через п`ять років власник "Таїнств" оголосив, що вимушений продати картини, запропонувавши Національній галереї першочергове право на їх викуп. У Національної галереї не знайшлося коштів на покупку, і картини були виставлені на відкриті торги, заплановані на грудень 2007 року.

Проте, як стало відомо The Independent, керівництво музею не втрачає надію придбати цінні експонати. Літом 2007 року Національна галерея звернулася до уряду з проханням надати на викуп Пуссена кошти з Національного лотерейного фонду (Heritage Lottery Fund). Очікується, що відповідь на запит музею поступить у найближчі декілька тижнів.

"Таїнства", нагадує видання, входять у список з 25 найбільш цінних витворів мистецтва, що знаходяться на території Великобританії. Про свій інтерес до покупки картин Пуссена вже оголосив французький Лувр і Національна галерея мистецтв у Вашингтоні, США. Обидва цих музеї мають у своєму розпорядженні достатні кошти для того, щоб заплатити 100 мільйонів фунтів стерлінгів – суму, в яку заздалегідь оцінюються "Таїнства".

Якщо британський уряд не погодиться надати необхідні для покупки Пуссена кошти, пише The Independent, він все ж таки може спробувати перешкодити вивозу картин за кордон, оголосивши їх національним надбанням. Проте, зазначає видання, така міра буде лише тимчасовою. Враховуючи вартість картин, їх майбутні власники прикладуть всі зусилля для того, щоб заборона на вивіз була знята.

Уже відомо, що, намагаючись зберегти "Таїнства", Національна галерея відмовиться від іншого шедевра з приватної колекції, що входить в її експозицію, - "Портрета молодої людини" пензля Тіціана. Ця картина, оцінена власником у 55 мільйонів фунтів стерлінгів, виставлена на відкриті торги, і, як очікується, в найближчі декілька місяців буде продана за межі Великобританії.

Lenta.ru