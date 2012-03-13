Розроблено Стратегію збереження культурної спадщини Києва

Фахівці розробили для Києва Стратегію збереження культурної спадщини столиці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі члена Головної ради Українського товариства охорони пам′яток історії та культури (УТОПІК), голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

Стратегія була розроблена на виконання рішень спільного засідання колегії Бюро Українського національного комітету ICOMOS, Головної та Київської міської рад Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, де розглядалось питання «Про сучасний стан, проблеми та основні напрямки пам’яткоохоронної діяльності громадськості зі збереження і охорони культурної спадщини м. Києва».

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, серед об’єктів, що найбільше турбують експертів, обговорювались Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Національний заповідник «Софія Київська», Національний архітектурний музей «Київська фортеця» і Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ».

Стосовно заповідника «Стародавній Київ» експерти наполягають на відновленні статусу заповідника як окремої юридичної особи.

Крім того, експерти наголошують на необхідності розробити план організації території заповідника, забезпечити фінансування робіт з реставрації, консервації, пристосування, ремонту пам’яток та об’єктів культурної спадщини.