'Це буде повний безлад': у CNN пояснили, що не так з ідеєю Федорова щодо виборів

Будь-які вибори, проведені у воєнний час, найімовірніше, стануть подарунком для Росії, зазначає видання.

Заклик екс-міністра оборони Михайла Федорова до проведення виборів в Україні посилює тиск на президента Володимира Зеленського в найневідповідніший момент. Однак, як пише CNN, найімовірніше, на практиці ця ініціатива ні до чого не призведе, оскільки голосування під час війни практично неможливе.

Більшість експертів з питань виборів сходяться на думці, що навіть у мирний час Україні знадобиться шість місяців, щоб провести законодавчі реформи та впровадити технології для проведення голосування, що відповідає європейським стандартам.

При цьому проведення неповного голосування або голосування, яке підживлює будь-які твердження про нелегітимність переможця, стало б величезним подарунком для Москви.

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"Голосування також могло б повністю паралізувати Київ: сторона, що програла, могла б уповільнити законодавчі реформи та підривати президентство на кожному кроці. Це означало б поразку зсередини", – підкреслює видання.

При цьому навіть якщо цифрове голосування якимось чином могло б охопити всіх військовослужбовців, які перебувають на передовій – хоча тисячі українців вважаються зниклими безвісти, і їхній статус не визначений – все одно знадобився б механізм для мільйонів українських пенсіонерів, які живуть без доступу до інтернету, зазначає CNN.

"Що сказати українцям, які живуть на окупованих територіях, або мільйонам біженців, які живуть за кордоном? Як можна фізично організувати надійні виборчі дільниці в десятках консульств по всій Європі та за її межами? Чи вистачить у солдата на передовій, який застряг у бліндажі з поганим зв’язком, часу, щоб ознайомитися з варіантами та проголосувати? Чи йому слід займатися захистом своєї батьківщини? Це був би повний бардак".

Видання наголошує, що будь-які вибори, проведені у воєнний час, найімовірніше, стануть подарунком для Росії, а Європа отримає результати виборів, які "будуть або поспішним фіктивним схваленням Зеленського, або невдалою й неповною передачею естафети іншому кандидату".

CNN наголошує, що наразі немає належного механізму для того, щоб Зеленський поступився місцем справжньому, популярному наступнику.

"Зрештою, звернення Федорова призводить до ослаблення Зеленського, посилення сумнівів щодо його електоральної легітимності та посилення закликів до припинення війни. Москва скористається цією суперечкою, і, звичайно ж, Трамп – у ті моменти, коли маятник хитається й Україна раптово виявляється лиходієм – знову назве Зеленського "диктатором", – зазначається в статті.

Зміна міністра оборони

Нагадаємо, що 16 липня Михайло Федоров був звільнений з посади міністра оборони, коли Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Його відставка супроводжувалася акціями протесту в Києві та інших містах із закликами на підтримку Федорова.

19 серпня Верховна Рада проголосувала за призначення нового міністра оборони України Євгена Хмари,

Як пише EuroNews, мітинги на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова, судячи з усього, добігають кінця. Причиною став заклик Федорова до проведення виборів під час війни.

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