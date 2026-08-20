Туристи, держимі пошуками випічки, заполонили мальовниче місце в горах

Дехто прокидався на світанку або ночував у наметах, щоб встигнути купити свіжоспечений крапфен.

Сотні людей заполонили гірську хатину в італійських Доломітах не заради панорамних краєвидів, а в пошуках вершкової випічки, що знову розпалило дискусію про туризм, рухомий соціальними мережами. Про це пише The Guardian.

Відвідувачі масово вирушили до притулку Фрідріха Августа, розташованого на висоті 2300 метрів над рівнем моря, між перевалами Коль Роделла та Селла в долині Валь-ді-Фасса. За повідомленнями, дехто прокидався на світанку або ночував у наметах, щоб встигнути купити свіжоспечений крапфен - традиційну німецьку випічку, схожу на пончик, - доки вона не закінчилася.

Зазначається, що їх заманили фуд-блогери, які у відеороликах рекламували випічку вартістю до 4 євро, смакуючи її на тлі Доломітових Альп, що спричинило величезні черги вздовж вузької стежки, яка веде до притулку.

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Черги, замість того щоб відлякати натовп, лише привернули ще більше людей після того, як фотографії цих місць широко поширилися в інтернеті.

"Ми приїхали тільки заради цього", - сказав один відвідувач Rai News, а інший зазначив, що його привернув допис про крапфени в Instagram, супроводжуваний "божественною музикою".

Співробітник притулку, який побажав залишитися анонімним, сказав, що вони готують ці тістечка вже 30 років без зайвого галасу, і звинуватив інфлюенсерів у створенні "хаотичної" ситуації:

"Нам це не подобається".

Не подобається це й асоціаціям, що представляють італійські гірські міста. Проблема не в крапфенах, сказали вони, а в алгоритмах, які руйнують гірське середовище, спрямовуючи натовпи до мальовничих місць.

"Гори - це не ігровий майданчик", - заявив Марко Буссоне, президент Uncem, національного союзу гірських громад.

Франческо Аббрускато, президент венеціанського відділення Італійського альпійського клубу, сказав, що туризм, орієнтований на імідж, підриває справжній дух гір.

"Головна проблема - це ті, хто відвідує гори, не знаючи їх і не поважаючи їх. Ще п’ять-шість років тому ми не спостерігали надмірного туризму в окремих місцях або в певні моменти в Доломітах. Тепер є знакові місця, де вже неможливо оцінити красу, тому що нас оточують десятки людей, які роблять селфі і перебувають там лише заради цього", - сказав він.

Новини туризму

Дослідження французької компанії IFOP показало, що з середини 2000-х до 2019 року середня кількість жінок у Європі, які регулярно засмагають топлес на пляжі, скоротилася на 10%.

З усіх досліджених країн на іспанських пляжах спостерігався найвищий щорічний відсоток засмагання топлес і найменший спад - однак відбувся очевидний демографічний зсув.

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