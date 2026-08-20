РФ масовано атакувала Київ балістичними ракетами: є жертви та поранені

Моніторингові канали повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС.

Російські окупанти у ніч на 20 серпня масовано атакували Київ балістичними ракетами та гіперзвуковими ракетами "Циркон": у місті та області пролунали гучні вибухи вибухи. Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко, Повітряні сили у соцмережах.

Оновлено 01:55. У Києві та області повідомляють про перебої зі світлом. Кількість поранених у столиці через російський удар зросла до 12 осіб.

Оновлено 01:32. У Соломʼянському районі пошкоджено будівлю школи. В укритті заблоковані люди, повідомили в КМВА.

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Оновлено 01:22. В КМВА повідомили про 6 поранених в Києві, загинули дві жінки.

Оновлено 01:16. Кличко повідомив, у Соломʼянському районі руйнування верхніх поверхів та загоряння в 9-поверховому житловому будинку. За іншою адресою в житловому будинку заблоковані люди.

Оновлено 01:03. КМВА повідомила, що станом на 00:55 відомо про 3 поранених від ворожої атаки. Також, на жаль, відомо про одну загиблу людину.

Оновлено 00:35. За попередньою інформацією міського голови Кличка, у Соломʼянському районі люди заблоковані в укритті. У Святошинському районі горять складські приміщення.

Оновлено 00:31. Віталій Кличко повідомляє, що у Соломʼянському районі пошкоджене приміщення дитячої лікарні.

У Соломʼянському районі Києва пошкоджено житлову пʼятиповерховівку. Інформація про потерпілих внаслідок удару РФ уточнюється, повідомляє КМВА.

Міський голова Києва Кличко повідомляє, що у Святошинському районі влучання на територію нежитлової забудови, у Дарницькому палають нежитлові приміщення.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу балістичного озброєння з півночі та північного сходу. Моніторингові канали повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС.

Удари РФ по Україні

Військові армії РФ атакували Житомир реактивними дронами, зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції.

За даними т.в.о. голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе, внаслідок удару загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали.

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