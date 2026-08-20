Китай успішно повернув на Землю перший ступінь своєї ракети Zhuque-3.

Китайський стартап LandSpace успішно здійснив посадку першого ступеня ракети-носія Zhuque-3. Як заявляють у Китаї, це стало "відповіддю" на ракету Falcon 9 компанії SpaceX.

South China Morning Post пише, що космічний апарат Zhuque-3 довжиною 66,1 метра стартував із пілотної зони комерційних космічних інновацій Дунфен на північному заході Китаю. А в середу дев'ятидвигунний перший ступінь (або прискорювач) повернувся на майданчик приземлення в провінції Ганьсу, за 390 км на південний схід від стартового майданчика. Це означає, що Китай першим у світі зумів освоїти двоступеневу стратегію запуску. Навіть США поки що не можуть запускати й повертати ракету за двома різними траєкторіями.

Цікаво, що цей ступінь ракети виготовлено з нержавіючої сталі. Раніше подібні деталі робили з алюмінію. Але сталева ракета обходиться дешевше.

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Таким чином Китай скорочує відставання від США у використанні багаторазових ракет. Тепер їм вдалося створити ракету-носій орбітального класу, яку можна повертати на Землю після запуску.

Як пише Reuters, можливість відновлювати та повторно використовувати прискорювач має вирішальне значення для зниження витрат і спрощення виведення супутників на орбіту. Це перетворює освоєння космосу на комерційно життєздатний бізнес, подібний до цивільної авіації.

Історія розробки ракети Zhuque

Нагадаємо, що перше випробування цієї багаторазової ракети відбулося восени минулого року компанією Landspace, яка була заснована в 2015 році. Перша, невдала, спроба вийти на орбіту була в 2018 році.

Наступна ракета, Zhuque-2, працювала на метані та рідкому кисні. У 2023 році відбувся її успішний запуск. Тоді Landspace стала першою компанією, яка вийшла на орбіту за допомогою такої комбінації палива.

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