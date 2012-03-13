В італійських школах хочуть заборонити Божественну комедію

Божественна комедія Данте Аліг`єрі має бути вилучена з програми з літератури в італійських школах, оскільки в ній міститься багато антисемітських, ісламофобських, гомофобських і расистських висловлювань.

До такого висновку прийшли дослідники та фахівці з організації Gherush92, яка вважається одним з консультантів Економічної і Соціальної ради ООН і здійснює на Апеннінах проекти з розвитку освіти, захисту прав людини.

"Ми б хотіли, щоб Божественну комедію прибрали зі шкільних програм або як мінімум дали до тексту необхідні коментарі і роз`яснення", - сказала Серені.

Як розповіла агентству Adnkronos президент Gherush92 Валентина Серені (Valentina Sereni), увагу фахівців, зокрема, привернули XXXIV, XXIII, XXVIII, XIV пісні поеми Данте, яка вважається стовпом італійської літератури.

Так, наприклад, в XXVIII пісні описані жахливі болі, від яких страждають призвідники розбрату, як політичного, так релігійного і сімейного. На думку фахівців, ісламський пророк Магомет представлений тут як "розкольник", а релігія іслам як "єресь". Крім того, образ Магомета, який в поемі спотворений за свої гріхи, ображає ісламську культуру.

"В описі Магомета використовуються вульгарні слова, а описані образи настільки жахливі, що при перекладі Божественної комедії на арабську мову філолог Хасан Осман пропустив ці рядки, вважаючи їх злочином", - сказала Серені.

Гомосексуалістів ж Данте називає "содомітам", насильниками над єством, нагадала дослідник.

"Ми не виступаємо за введення цензури, але ми б хотіли, щоб було визнано, що у Божественній комедії є расистські, ісламофобські і антисемітські висловлювання. Мистецтво складається з форми і змісту, але навіть якщо визнати, що в Комедії існують різні рівні інтерпретації – символічний, метафоричний, іконографічний і естетичний, вони не можуть скасувати текстуальну частина твору, в якій зустрічаються висловлювання, де описуються пороки", - пояснила президент Gherush92.

Експерти зазначають, що в наш час існують міжнародні закони і конвенції, які покликані захищати культурну різноманітність і не допускати дискримінацію, ненависть або насильство щодо расових, етнічних, релігійних чи сексуальних меншин. Тому Gherush92 намагається донести до компетентних органів інформацію, що "Божественна комедія" містить ряд спірних моментів, які вимагають подальшого більш глибокого вивчення.

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