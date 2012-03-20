У Театрі Франка відкрили Камерну сцену

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка (м. Київ) відкрили Камерну сцену ім. Сергія Данченка.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, у церемонії відкриття сцени взяв участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Для театрального життя нашої країни відкриття цієї сцени найвідомішого театру - величезна подія", - сказав М.АЗАРОВ.

Він додав, що дуже любить театр і при нагоді відвідує вистави у вітчизняних театрах.

Водночас глава уряду із прикрістю констатував, що будівництво Камерної сцени театру імені Франка тривало понад 20 років.

"Мені шкода втрачених років. Коли Богдан СТУПКА прийшов до мене та розповів про те, що будівництво Камерної сцени триває понад 20 років... Я не звик, щоб такі об`єкти будувалися протягом 23-х років, - вони мають будуватися максимум за рік", - зазначив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що уряд приділятиме максимальну увагу розвитку культури.

"Турбота про наше культурне життя, розбудова інфраструктури та створення умов для того, щоб висока культура була доступною людям - це наше серйозне завдання, і ми приділятимемо цьому максимальну увагу", - наголосив М.АЗАРОВ.

У свою чергу, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені І.Франка Б.СТУПКА подякував прем`єр-міністру за те, що уряд організував завершення будівництва нової сцени.

Крім того, прем`єр-міністр вручив урядові нагороди працівникам театру та будівельникам.

