Команда мінкультівського журналу звільнилася в повному складі

Про це головний редактор видання Марія Хрущак розповіла на своїй сторінці у Facebook. Подробиці вона пообіцяла оприлюднити на прес-конференції, повідомляє Телекритика.

«Редакція "УК" здала в друк 1000-й номер і з учорашнього дня безробітна. Чому так, куди далі і що нам вдалось зробити в мінкультівському виданні, розповімо на прес-конференції, яку плануємо провести 14-15 травня. Якщо коротко - ми пішли з поваги до свого проекту, який, не виключено, може в майбутньому з`явитися за підтримки інших людей і трохи під іншою назвою», - зазначила Марія Хрущак.

Журнал «Українська культура» газетно-журнального видавництва Міністерства культури відновив вихід у оновленому форматі у червні 2011-го. Видання цього періоду відзначалося увагою до сучасного мистецтва.