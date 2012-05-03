Київська алея сакур потрапила до Книги рекордів України

Алея сакур у парку Кіото довжиною 987,45 м у Деснянському районі Києва потрапила до Книги рекордів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на урочисту церемонію фіксації рекорду найдовшої алеї сакур завітав перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

Сакурова алея в парку Кіото налічує понад 360 дерев, це голландські саджанці, подаровані Києву японською компанією «Джапан Тобакко Інтернешнл Україна».

За словами О.Мазурчака, коли представники влади міста вперше приїхали до парку, його занедбаний стан говорив про те, що впродовж багатьох років у ньому нічого не робилося. За ініціативи голови КМДА Олександра Попова парк відродили у досить короткі строки. До робіт були залучені працівників районної держадміністрації, «Київзеленбуду» та інші профільні фахівці.

Як сказав О.Мазурчак, висадження алеї сакур – це лише перший етап у процесі відновлення парку. У подальших планах – впорядкування загальної території, заміна лав, облаштування урн та створення японських садів та ландшафтних куточків.

Взагалі цього року міська влада планує реконструювати 130 парків і скверів.