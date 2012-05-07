В Каннах покажуть фільм про події в Лівії

Фільм про події в Лівії, що призвели до падіння режиму Муаммара Каддафі, включений в програму спеціальних показів на Каннському фестивалі, який відбудеться з 16 по 27 травня, повідомляється в п`ятницю на офіційному фестивальному сайті.

Картина французького журналіста, філософа і режисера Бернара-Анрі Леві називається Тобрукська клятва. Вона буде показана 25 травня, у присутності чотирьох важливих діячів "лівійської революції", чиї імена поки не розкриваються.

На думку дирекції фестивалю, Тобрукська клятва, що знімалася в Лівії, Парижі, Лондоні і Нью-Йорку з лютого по жовтень 2011 року, показує, як ідеї і переконання несподіваним чином змінюють хід історії. Подібні фільми, переконані президент Жиль Жакоб і програмний директор Тьєррі Фремо, допоможуть появі "непорушних зв’язків між найбільш різними людьми, об`єднаними любов`ю до свободи".

В офіційному релізі, що повідомляє про те, що фільм Леві включений в число спеціальних показів поряд з останніми картинами Фатіха Акіна та переможцем 2010 року Апічатпонга Верасетакуна, наголошується, що подібні сюжети особливо важливі на тлі кривавих подій, що відбуваються в Сирії.

Спеціальний показ Тобрукської клятви - не єдиний політичний жест фестивалю. В основну конкурсну програму вперше за 15 років включений фільм з Єгипту - Після битви режисера Юсри Насралли, де йдеться про події на площі Тахрір та їх наслідки. Картина включає в себе десятки інтерв`ю учасників та свідків єгипетської революції.

Бернар-Анрі Леві відомий участю в найрізноманітніших громадських кампаніях - проти вторгнення радянських військ до Афганістану, на захист боснійських мусульман, на захист письменника Салмана Рушді проти мусульманського фундаменталізму, на підтримку Грузії під час південноосетинської війни.

РИА Новости

