У Львіському історичному музеї пануватимуть американські комікси

Посольство США в Україні відкрило у Львівському історичному музеї експозицію робіт відомого американського карикатуриста Чарльза Шульца (1923-2000).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства США в Україні, експозиція буде відкрита для громадськості з 14 вересня до 1 жовтня 2007 року.

Посольство США долучилося до організації експозиції про життя та творчість Ч.Шульца у співпраці з українською громадською організацією «З’їзд Антробусів». Допомогу у створенні цієї експозиції надали також Музей Чарльза М. Шульца, Дослідницький Центр міста Санта Роза із штату Каліфорнія та Львівський історичний музей.

Крім того, зазначається у повідомленні, за сприяння Посольства США українською мовою було перекладено відомий Бродвейський мюзикл «Ти гарна людина, Чарлі Браун!», прем’єра якого українською відбудеться 14 вересня у Львові в Першому українському театрі для дітей та юнацтва. У мюзиклі представлені дійові особи коміксів «Пінатс» - Чарлі Браун, Снупі, Люсі та Лінус. Вони співають про звичайні турботи американських дітей, які пізнають світ навколо себе, та вчаться, як будувати стосунки між собою.

***Чарльз Шульц є автором популярних коміксів «Пінатс» з дійовими особами Чарлі Брауном, його собакою Снупі та його друзями Лінусом, Люсі, Шредером, та іншими. Комікси Ч.Шульца перекладаються і друкуються в 2600 газетах у 75 країнах світу і з’являються на сторінках цих газет одночасно.