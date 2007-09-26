Сергію Бондарчуку відкрили на «Жовтні» меморіальну дошку

Вчора у Києві на будівлі кінотеатру «Жовтень» урочисто відкрито меморіальну дошку актору та режисеру Сергію Бондарчуку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, саме сьогодні виповнилося 87 років від дня народження видатного митця.

Українець за походженням, народний артист СРСР С.Бондарчук, здобув світову славу завдяки фільмам «Доля людини», «Війна і мир», «Вони воювали за Батьківщину», «Борис Годунов» та іншим.

Народився С.Бондарчук у 1920 р. на Херсонщині, в с.Білозерці. Спочатку він навчався у театральному училищі в Ростові-на-Дону. В 1948 році відбувся дебют С.Бондарчук у кіно, де молодий актор зіграв у культовому фільмі «Молода гвардія». Широке суспільне визнання принесла актору провідна роль у фільмі «Тарас Шевченко» (1951), за яку він був відзначений Сталінською премією. У 1952 С.Бондарчук був удостоєний звання народного артиста СРСР.

Помер С.Бондарчук 20 жовтня 1994 р.