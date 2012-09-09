У Луцьку проведуть туристичний фестиваль

У Луцьку відбудеться перший туристичний фестиваль бардівської пісні, фото і кіноаматорів «Вітрила пригод». Інформує «Волинська правда».

В рамках фестивалю, ініційованого волинським туристичним клубом «МИ», відбудуться конкурси бардівської пісні, фото та кіноаматорів.

Про це інформує «Волинська правда».



«Якщо Ви вільна, креативна, смілива, творчо наповнена духом Свободи людина, яка здатна з життєво-напруженого графіка викроїти час для мандрів заради вражень і гострих відчуттів екстриму, відкритися та поринути в лоно природи, повести за собою однодумців, бачите і фіксуєте ці прекрасні миті на об’єктив фото чи відеокамери або складаєте поезію, гайда на фестиваль!

Якщо Вами володіє жага до романтики, а душа відкрита вітру пригод і Ви горите бажанням поділитися цими враженнями, тоді гоп до купи», – запрошують організатори фестивалю.

Протягом двох днів відбуватиметься перегляд кінофільмів, прослуховування пісень у виконанні учасників, проходитиме виставка конкурсних світлин.

Місце розташування учасників та гостей фестивалю - наметове містечко у міському парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Учасники повинні мати з собою повний набір туристичного спорядження (намети, спальники, килимки).

Перегляд фільмів буде проходити в Палаці культури міста Луцька.

Фотовиставка – у фойє Палацу культури міста Луцька.

Концерт бардівської пісні відбуватиметься на відкритій сцені при вході в парк культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Родзинка фесту: «Куди занесли вас вітрила пригод?» – конкурс на найкумеднішу туристичну бувальщину. (протягом двох днів)

Умови участі фестивалю:

Вимоги до учасників конкурсу бардівської пісні.

Учасники конкурсу бардівської пісні попередньо подають аудіозаписи двох пісенних творів на DVD або CD диску.

Забороняється виконання у конкурсі пісень у супроводі фонограми (-+).

У відбірковому конкурсі учасники співають дві різножанрові пісні у живому супроводі.

Журі визначатиме переможців у номінаціях:

І – авторська пісня. ІІ – співана поезія.

Переможці нагороджуються дипломами та призами.

Вимоги до учасників конкурсу кіноаматорів.

Екранні твори не повинні перевищувати хронометраж 30 хв.

Приймаються екранні твори, записані на диск формату DVD, разом із анкетою, у вдосконаленому з технічної точки зору вигляді. Будь-яка технічна вада дає право організаторам для рекомендацій по вдосконаленню твору.

До участі в конкурсі приймаються екранні роботи, створені не раніше 2010 року у номінаціях: І – Фільм-мандрівка; ІІ – Фільм-пошук (краєзнавче дослідження).

Переможці нагороджуються дипломами та призами.

Вимоги до учасників у фотоконкурсу.

На фестиваль приймаються світлини, надіслані разом із анкетою розміром А-3 формату (30х40см).

Всі світлини будуть представлені на туристичній фотовиставці в рамках фестивалю.

Номінації: І – Пейзаж; ІІ – Портрет туриста.

Переможці нагороджуються дипломами та призами.

Твори потрібно надіслати до 15 вересня 2012 року включно на адресу: 43016, м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 5. Волинський туристичний клуб «Ми», з позначкою «На фестиваль».

Електронна адреса: turclub@ukr.net. Умови участі у фестивалі розміщені на сайті tourclub.lutsk.ua., на сайті управління культури та туризму Волинської ОДА, Обласного науково-методичного центру культури www.nmck-volyn.com.ua та на сайті управління культури Луцької міської ради, управління у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Програма першого туристичного фестивалю бардівської пісні, фото і кіноаматорів «Вітрила пригод»

1-й день – 22 вересня 2012 року

9.00 -11.30 - безкоштовна екскурсія Луцьким замком та Старим містом (збір біля пам’ятника імені Лесі Українки).

12.00 – 13.00 – відкриття фестивалю та фотовиставки (фойє Палацу культури).

13.00-14.00 – на зустріч запрошує мандрівник-письменник Артем Чапай з м. Київ (конференц-зала Палацу культури).

14.00-17.00 – відкритий перегляд-конкурс туристичних фільмів (зала Палацу культури).

18.00 – 21.00 – концерт-конкурс бардівської пісні (сцена біля входу в парк імені Лесі Українки).

2-й день – 23 вересня

10.00 - 11.30 – безкоштовна екскурсія в музей волинської ікони (збір біля входу в музей).

12.00-13.00 – туристські забави, продовження роботи фотоконкурсу. (вхід в парк імені Лесі Українки).

13.00-14.00 – туристська каша, чай.

14.00-15.00 – на зустріч запрошує мандрівник, кіноаматор В’ячеслав Майборода з м. Житомир (сцена біля входу в парк імені Лесі Українки).

15.00-18.00 – закриття фестивалю, нагородження переможців конкурсів фестивалю, заключний гала-концерт виконавців бардівської пісні.(сцена біля входу в парк імені Лесі Українки).